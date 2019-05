San Luis: nuevas rampas para discapacitados están mal construidas

Por intermedio del WhatsApp de La República, una ciudadana – quien prefirió mantener su nombre en reserva – denunció como las rampas para discapacitados se encuentran desniveladas, pese a que fueron recientemente construidas.

El caso mencionado viene sucediendo en las cuadras 10, 11 y 12 de la avenida Agustín de la Rosa Toro, en el distrito de San Luis.

Esta situación preocupa a la denunciante, ya que – según indica – los desniveles pueden provocar algún accidente entre las personas con sillas de ruedas.

“La empresa y los profesionales a cargo de la obra han hecho un trabajo deficiente en la ejecución de las rampas de las veredas. La manera en que se ha hecho la remodelación demuestra una falta total de respeto a las personas discapacitadas y adultos mayores. No tienen criterio, ni sensibilidad, ni empatía con quienes caminarán por allí”, comentó la vecina a la sección Reportero Ciudadano.

Para ella, el caso es indignante, por la falta de interés de la empresa encargada, para reparar dichas rampas.

“La Municipalidad de Lima no ha supervisado que este trabajo se haga conforme a los parámetros de movilidad en la ciudad. La empresa, sabiendo que está haciendo un mal trabajo (porque no hay que ser un doctor en ingeniería para darse cuenta), no ha tomado ninguna medida para remediar esta negligencia”, indicó.

Ante esta situación, la denunciante solicitó que se tome en cuenta su pedido y que se vuelvan a construir – con criterios técnicos adecuados – las rampas para discapacitados.

