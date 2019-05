Pasco: chofer de combi es denunciado de intentar abusar de una menor de edad

Una menor de iniciales A.E.L.C. de 15 años de edad denunció a un chofer de una camioneta rural (combi) de embriagarla e intentar abusar sexualmente al interior de su vehículo. El hecho se registró el último miércoles a las 16:15 horas en el AA.HH. José Carlos Mariátegui distrito de Simón Bolívar en Pasco.

Según información recabada del Superior Pnp Jorge Bravo comisario de la comisaría La Esperanza, los vecinos hallaron un vehículo estacionado en la zona descampada en actitud sospechosa, por lo que de inmediato dieron parte a los serenos, quienes se constituyeron al lugar hallando a la menor totalmente asustada y desesperada señalando que el hombre la hizo embriagar y violarla.

Tras las diligencias el imputado identificado como César Miguel Bullón Rosales de 37 años de edad, fue trasladado a la dependencia policial para las diligencias respectivas, en su defensa dijo que, libó licor con la menor con su consentimiento dentro de su vehículo, pero al ser interrogado sobre si quiso abusar de ella, prefirió guardar silencio, según informaron las fuentes –que prefieren mantener su nombre bajo reserva-.

Personal especializado de Ofincri realizó las pericias dentro de la combi AVW-945 recogiendo varias evidencias. De La misma manera la menor ha pasado los exámenes médico legista señalando que no se consumó el delito, "... hubo tocamientos, pero no podemos detallar aún nada por estar en investigación y se trata de una menor de edad" resaltó el Sup Pnp Bravo.

El caso se encuentra en manos de la I Fiscalía Provincia Penal de Pasco, mientras que el imputado está detenido. Además, se conoció que, en el año 2016, Bullón, cumplió una prisión preventiva de 9 meses en el penal de Cochamarca denunciado por un delito similar, dictado por el juez William Cisneros Hoyos.

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).