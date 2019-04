Mujer intenta agredir a policías fuera de un mall en Arequipa [VIDEO]

Los altercados con los efectivos policiales se han vuelto recurrentes en los últimos meses. A través de las redes sociales se ha podido conocer diversas situaciones en donde más de un ciudadano le ha faltado el respeto a las autoridades. En esta oportunidad, la situación fue similar.

El día viernes 5 de abril a las 5:30 p.m. aproximadamente, según las declaraciones brindadas a la sección de Reportero Ciudadano, una mujer intentó agredir a un policía que le pedía que se retire de un mall en la ciudad de Arequipa.

Tal como se logra observar en el video, la ciudadana insultó en más de una oportunidad al efectivo de la PNP que se encontraba dentro del vehículo. Mientras las personas grababan el hecho, ella hacía los mismo con el policía, a quién le pedía que le mande saludos a su hija.

Al parecer, el problema se habría iniciado cuando la mujer quiso ingresar a una entidad bancaria, en donde tuvo un altercado con una de las personas que la atendían. Los agentes del orden llegaron para pedirle que se retire del lugar, dado que habría estado libando licor. Sin embargo, ella se resistía.

“Puedo retirarme si me da la gana, no porque ellos quieren. Yo me voy a ir de acá cuando me dé la gana. Acá los desordenados son ellos”, decía la mujer, mientras se grababa con su celular.

Después de unos minutos, los policías redujeron a la ciudadana que se resistía a la autoridad. Cuando la estaban esposando solicitó ayuda de los presentes, quienes le decían que deje de hacer disturbios.

(Textos y fotos enviados por Fernando Málaga mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).