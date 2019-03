Cajamarca: piden que se declare en emergencia distrito de Ichocan [FOTOS]

Por intermedio de las redes sociales, Wilder Cabanillas, alcalde del distrito de Ichocan, reportó que los pobladores del lugar vienen pasando por una difícil situación ante las fuertes lluvias que se han suscitado en la región de Cajamarca.

Según las declaraciones de la autoridad, las torrenciales lluvias han traído consigo la destrucción de la vía de acceso al distrito, por lo que se encuentran aislados y sin poder recibir ninguna ayuda para subsistir.

“Por el clima tenemos problemas en el distrito. Necesitamos apoyo con urgencia porque estamos aislados. No hay acceso aquí, queremos que declaren en emergencia el distrito y apoyo del gobierno central de Cajamarca. Por las lluvias torrenciales no contamos con recursos. La provincia de San Marcos nos ha brindado maquinaria, pero no tenemos más. Necesitamos maquinaria para poder arreglar las vías. Además, las viviendas han colapsado”, manifestó Wilder Cabanillas.

Tal como se puede observar en las imágenes, las carreteras se encuentras destruidas y los vehículos no pueden pasar. Por ello, la autoridad edil pide que el gobierno central de Cajamarca declare en emergencia el distrito y que les brinda ayuda para poder reparar todos los daños presentados.

(Textos y fotos enviados por Wilder Cabanillas mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).