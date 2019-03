Lurin: buzón sin tapa es peligro latente para escolares [VIDEO]

Por intermedio del WhatsApp de La República, un ciudadano quien ha preferido mantener su nombre bajo reserva, reportó que en el distrito de Lurín un buzón sin tapa se habría convertido en un peligro inminente para los ciudadanos.

Según las declaraciones brindadas por el denunciante, el buzón está ubicado en una calle muy transitado por escolares debido a la cercanía que tienen con una institución educativa. Los ciudadanos se encuentran angustiados ante la peligrosa situación.

Tal y como se puede observar en las imágenes, la tapa de cemento del buzón se encuentra a un lado y no cubriendo el hueco. Ante la situación, el denunciante se ha pronunciado alarmado.

“Esto sucede en tablada de Lurín, zona nueva, frente al colegio Jorge Basadre primaria, paradero 17, en la avenida Billinghurts. Saliendo de casa a las 6 de la mañana me di con la sorpresa de que el buzón estaba abierto. Cuando me acerco me di con la sorpresa de que los cables estaban cortados. Llamé a la Policía Nacional y vino a verificar, pero me dijeron que llame a Telefónica”, escribió el usuario a nuestra plataforma de denuncia.

Los ciudadanos informan que se encuentran sumamente preocupados por la vida de los niños, quienes al ir al colegio podrían caer en el hoyo en cualquier momento.

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).