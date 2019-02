Ladrón justifica robo luego de ser capturado por vecinos [VIDEO]

Por intermedio de Facebook se dio a conocer una denuncia por robo de un celular en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

El hecho ocurrido – ayer, miércoles 27 de febrero en el sector de San Carlos – fue difundido mediante un vídeo muestra como un ladrón es acorralado por vecinos de la jurisdicción con el fin de que este sea trasladado a una dependencia policial.

Según se escucha en el material audiovisual, el sujeto – aún no identificado – intenta justificar el robo realizada al indicar que el teléfono móvil ya había sido devuelto a su dueña.

A pesar de ello, el sujeto fue acorralado por todos los vecinos cercanos a la zona para así pedir su traslado a una comisaría cercana.

El suceso fue reportado mediante redes sociales por la víctima de robo identificada como Dariam. De acuerdo a su testimonio las personas que estaban cerca la ayudaron a recuperar sus cosas, sin embargo, teme que la actitud del sujeto sea recurrente por lo que pide su identificación, para que así otras víctimas se animen a denunciarlo, e inclusive que los transeúntes tengan más cuidado.

“¿Alguien me puede ayudar con los datos de esta persona que me asaltó? Agradeciendo de antemano a las personas que estaban ahí conmigo y me ayudaron a recuperar mis cosas y a la policía que llego a tiempo. Por favor difundan este video que de seguro ha robado a más personas y nadie pudo captar contenido de su rostro pero con esta prueba es suficiente”, se lee en la publicación realizada por la ciudadana.

