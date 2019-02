San Borja: minivan fue robada en la puerta de una vivienda

Por intermedio del WhastApp de La República, un ciudadano denunció el robo de su vehículo en las calles del distrito de San Borja.

El hurto ocurrió el pasado martes 12 de febrero alrededor de las 2:30 de la mañana en la calle Enrique Seoane en el distrito ya mencionado.

Según denunció el ciudadano Miguel, quien no quiso brindar su nombre completo por temor a represalias, su minivan y herramienta de trabajo desapareció de la puerta de su vivienda.

“Llego a mi domicilio estaciono mi minivan alrededor de las 10:30 de la noche del lunes 11 febrero y a las 2:30 am del martes 12 febrero me despierto y veo que ya no estaba y fui y hice mi denuncia. Y hasta ahora nada”, comentó Miguel mediante el WhatsApp de La República.

De acuerdo a las características dadas por el dueño, la minivan es de marca Chevrolet y está identificada con la placa de rodaje ABN177 colo plata diamond, y su año de fabricación fue en el 2014.

El ciudadano ya realizó su denuncia en la dependencia de la zona, y espera encontrar su vehículo lo antes posible, ya que es su herramienta de trabajo y transporte. Si en caso usted ha visto el vehículo por favor comunicarse con la comisaría del distrito o a La República mediante el número 941 000 000 o por intermedio de las redes sociales.

(Texto y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).