Continúan reclamos en San Juan de Lurigancho tras 16 días sin agua [FOTOS]

“No es posible que hasta el momento Sedapal no pueda arreglar el problema que tuvo en SJL, por su ineficiencia la mayor parte de pobladores no tenemos agua ya dos semanas. Vienen diciendo día tras días que restablecerán el servicio y nada. Por favor, la empresa viene engañando con sus comunicados a la población de SJL no es justo no hay agua hasta ahora”, escribió Jorge Zapata al WhatsApp de La República.

Decenas de ciudadanos se han comunicado con nuestra plataforma de denuncia y por redes sociales para hacer público su malestar ante la situación en la que se encuentran. Todos afirman que no cuentan con el servicio de agua por más de 10 días, por lo que están indignados.

“Seguimos sin agua. El Ministro del Interior dio su palabra que tendríamos agua el miércoles 23. Ya pasaron dos días y nada, lo peor de todo, es que no se nos informa. Nos sentimos desamparados, somos miles de pobladores que vivimos en esta zona a espaldas del parque zonal Wiracocha, a espaldas, esta Urb. Inca Manco Cápac”, manifestó María Quispe Dolores.

Asimismo, en diferentes zonas es donde no cuentan con el servicio. En este sentido, aquí algunos testimonios de los ciudadanos que se han pronunciado.

“En la urbanización Inca Manco Cápac, tercera etapa aún no contamos con agua potable desde el sábado 12 de enero”, escribió Sarela Rodriguez.

“En la urbanización San Gabriel de San Juan de Lurigancho hasta la fecha no tenemos agua a pesar de la promesa de Sedapal que supuestamente ya deberíamos contar con este líquido indispensable. ¿Hasta cuándo seguiremos así?”, señaló el usuario identificado como David V.

“Soy vecino de San Juan de Lurigancho, de la Urb. Inca Manco Cápac II, no hay Agua, ya no vienen cisternas, ni aguateros. El falso anuncio de Sedapal sobre restablecimiento ha confundido y evitado a las cisternas”, enfatizó Edgar Mamani.

“Falta de agua en SJL parte alta. Sedapal dijo que llegaría el miércoles y nada aun, no hay agua en casi todo el distrito y empresa no se pronuncia. Además, es falso que están dando en forma gradual. Por favor hagan público esto para que las autoridades tomen cartas en el asunto”, manifestó Vladimir.

“Ya 14 días que no hay agua en el A.H el Arenal de Canto Grande, nos dijeron el lunes y después miércoles y jueves y no hay agua. Lo anunciaron los de Sedapal, el jefe por televisión y también los ministros de vivienda, pero nos engañan. Siempre dicen lo mismo y nosotros ya no podemos vivir sin el líquido elemento para la vida”, afirmó Antonio Manay.

Los ciudadanos piden que se restablezca el servicio lo más pronto posible, ya que la situación en la que se encuentran es preocupante.

(Texto y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).