Los Olivos: piden retiro de vehículo abandonado en vía pública

Por intermedio del WhatsApp de La República, un ciudadano quien ha preferido mantenerse como anónimo por temor a las represalias, reportó un hecho que viene incomodando a los residentes del distrito de Los Olivos.

El denunciante informó que, en la Av. Universitaria, en la urbanización San Juan de Dios un vehículo se encuentra estacionado desde hace más de dos semanas.

Asimismo, el carro abandonado ha traído consigo mayores problemas que han generado gran incomodidad en los vecinos del lugar.

“Hay un auto estacionado frente a mi propiedad hace unas 2 semanas aproximadamente y no lo retiran. He llamado a serenazgo y policía y me indican que no pueden hacer nada. Tengo conocimiento que la vía pública no puede servir de estacionamiento. Además, esto ha traído basura acumulada en el lugar y ayer había hasta una rata debajo”, escribió el ciudadano en a nuestra plataforma de denuncia.

Tal y como menciona el usuario, según la ordenanza municipal se prohíbe dejar los vehículos abandonados en la vía pública. En consecuencia, serán retirados con una grúa. Si bien no se encuentra en una zona rígida, el no haberlo movido por más de dos semanas indica que podría estar abandonado.

En este sentido, los ciudadanos piden que el personal de la municipalidad retire el carro por todos los problemas que ocasiona.

(Texto y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).