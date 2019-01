YoDenuncio: vehículo invade crucero peatonal en Miraflores

Por intermedio del WhastApp de La República, un ciudadano denunció como un vehículo no respeta la señalización, ni el crucero peatonal en el distrito de Miraflores.

De acuerdo con la información enviada por el denunciante, quien prefirió mantener su nombre en reserva, el conductor que recorría cerca del cruce de Paseo de la República con Angamos.

Tal como se aprecia en la fotografía enviada a la sección Reportero Ciudadano, el vehículo esta en pleno crucero peatonal, mientras que los peatones caminan alrededor de el auto para cruzar. Esta acción generó la indignación del denunciante, quien comentó que esta acción fue provocada debido a que el vehículo no respetó la señalización del semáforo.

“El día de hoy casi me atropellan. Como puede verse en la foto el sujeto, ya con el cambio de verde a rojo, quiso acelerar y como no pudo estaciona el carro en todo el crucero peatonal, mientras que la policía motorizada, estando atrás, no le dice nada”, comentó el denunciante.

Ante esta situación, el ciudadano exige que se sancionen a los conductores que incumplan las normas de tránsito. Este tipo de denuncias son constantes en la sección Reportero Ciudadano, en todas ellas perjudica el tránsito peatonal, ya que expone la vida de los transeúntes.

(Texto y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).