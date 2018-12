Comas: parque no cuenta con alumbrado público

Por intermedio del WhastApp de La República, un ciudadano denunció la falta de alumbrado público en el parque Ricardo Palma, ubicado en la urbanización Reparación, en el distrito de Comas.

Tal como se muestra en la fotografía, la cancha de fútbol y los juegos dentro del parque cuenta muy cerca con poste de alumbrado público, sin embargo, estos lucen apagados, mientras que solo los postes que están alrededor emanan luz. Esto contribuye con la inseguridad ciudadana, según denunció el vecino.

De acuerdo con la información brindada por Arnaldo Guevara Flores, el problema lleva aproximadamente más de dos meses, sin embargo, pese a las constantes quejas, aún no se encuentra solución al problema del alumbrado.

“Ya he generado 3 códigos de denuncia a Enel y cuando llame me dijeron que ya se había solucionado el problema, pero como usted observa en la foto no han solucionado nada”, comentó el vecino mediante nuestra plataforma de denuncias.

Luego de la difusión de esta información, el ciudadano exige que se tome en cuenta su pedido y que reparen los postes de alumbrado público, en beneficio de los vecinos y sobre todo para evitar que existan robos en la zona.

(Texto y fotos enviados por Arnaldo Guevara Flores mediante el WhatsApp de La República 941 000 000)