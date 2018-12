Reportero Ciudadano: Pronied responde por peligrosos muros en colegio de Independencia

El equipo de Reportero Ciudadano escuchó la alerta de los vecinos de Independencia, y rápidamente fue a atender la preocupante denuncia. Según pudimos constatar, el mensaje ¡peligro, pared por caer! en las estructuras en mal estado del Colegio Mixto de Independencia, que demandaron algunos padres de familia, ha generado una gran preocupación. Revisa el informe dando click en este enlace.

En ese sentido, luego de la frustrada comunicación del día miércoles 5 de diciembre con los funcionarios del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), recibimos el tan ansiado comunicado donde se detalla en qué situación se encuentra este centro educativo.

"El personal técnico del Pronied realizó una inspección al muro perimétrico y determinaron que dicha estructura no tiene fallas estructurales que representen un riesgo para el alumnado y la comunidad de ese sector", señalaron en el comunicado enviado a este medio.

Sin embargo, cabe destacar que -consultado con autoridades de prevención de riesgos de desastres- cualquier tipo de estructura en mal estado está más propensa a caer en caso un movimiento telúrico de gran magnitud se presente en nuestra capital. Teniendo en cuenta que el silencio sísmico es es alarmante en Lima, según los estudios del Instituto Geofísico del Perú.

En este pronunciamiento, también se consignó que "es preciso informar que la IE N° 390 – 5 Independencia cuenta con un proyecto de inversión pública para renovar sus instalaciones, que se encuentra programada en el Plan Multianual de Inversiones 2019", siendo esta una buena noticia para el emblemático centro educativo de Independencia.

Pese a ello, no todo es color de rosas, pues en el siguiente punto se estima que recién "en el tercer trimestre del próximo año, se culminarán los estudios para armar el expediente técnico del proyecto, y posteriormente hacer la licitación pública para la ejecución de las obras de remodelación de este centro educativo". Es decir, aún no está establecido cuándo se iniciará la remodelación del colegio, ya que aún no está hecha la concesión de la obra.

Finalmente, Pronied hizo un llamado a la tranquilidad de los padres de familia, quienes acudieron a Reportero Ciudadano en búsqueda de soluciones, que si bien en este medio no podemos brindarles, lo que sí podemos hacer es generar el compromiso de las autoridades correspondientes en distintos ámbitos, para que sean ellos quienes -con celeridad- puedan conocer y corregir los problemas que puedan presentarse.

Lee el comunicado completo aquí:

Comunicado - Ie 390 - 5 Independencia (1) by Carlos Rosales on Scribd