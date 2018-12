Navidad: evita ganar peso con estos tips

La Navidad es una época donde existe mayores excesos en cuanto a comida y bebida, ocasionando que la ingesta y cantidad energética de los productos incremente nuestro peso corporal a casi 3 kg y medio, aproximadamente.

La nutricionista Janeth Veramendi, nos informa sobre cómo evitar esos kilos demás en Navidad y nos invita a ponerlos en práctica.

PUEDES VER: ¿Cuántos kilos aumentamos en las fiestas navideñas?

Ella recomienda realizar ejercicios como mínimo 45 minutos diarios con una frecuencia entre 5 a 6 veces por semana, los cuales serán vitales para mantener el metabolismo acelerado y un déficit calórico.

Este primer punto, sumado a una alimentación balanceada y rica en fibra días previos a las fiestas navideñas, son ideales para mantener una buena figura.

“Elige frutas que se puedan consumir de preferencia con su cascara, (durazno, manzana, pera, aguaymantos, etc); verduras de diversos colores entre cocidas y crudas; consume carbohidratos de buena calidad como papa o camote de preferencia consumirlas con su cáscara, avena, arroz integral o menestras, de igual manera incluye proteínas (pollo, huevos, pavo, pescado, etc), grasas buenas ( frutos secos, palta, aceites vegetales, etc) y 2 litros de agua al día”, comentó.

La especialista recomienda no excederse con el consumo de alcohol, así como raciones moderadas a la hora de la cena navideña.

“ Disfruta tu cena navideña, incluye 1 o 2 raciones de carne (pavo, pollo o cerdo de preferencia al horno y con aderezos naturales); un pírex de puré de camote o papa o choclo sancochado o 1 porción de arroz árabe y 1 plato grande con muchos vegetales frescos y para sazonarlos usa aceite de oliva, yogurt natural, frutos secos, vinagre balsámico, puedes acompañarlo con una copa de vino tinto para el brindis”, indicó.

(Texto y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).