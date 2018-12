¿Cuanto dinero recibió peruano por dispositivo que genera electricidad con bacterias? [VIDEO]

Hernán Asto Cabezas, creador del proyecto denominado ‘Alinti’, el cual permite generar electricidad con elementos simples como arcilla, plantas y bacterias, ganó el segundo lugar del concurso “Una idea para cambiar la historia” de History Channel.

Luego de varias semanas, en la que miles de ciudadanos aportaron su voto, el estudiante ayacuchano quedó en segundo lugar del reconocido concurso, por lo que recibirá la suma de 40 mil dólares, según se aprecia en la página web de la cadena televisiva.

Su proyecto se denomina Alinti ('ali', significa planta en aymara, e 'inti', sol en quechua) y consiste en un dispositivo que genera energía eléctrica a partir de uso de cinco especies bacterianas anaerobias y aerobias risosféricas, plantas y luz solar

El dispositivo está conectado a placas solares que son potenciados por Alinti, lo cual puede duplicar la energía de las plantas y solucionar 40 años de problemas de sobrecalentamiento de las placas solares, siendo de gran ayuda en las comunidades peruanas que no tienen acceso a la energía eléctrica.

Los cinco concursantes finalistas, recibieron cantidades de 60, 20 y 10 mil soles para hacer realidad sus proyectos. El primer lugar le correspondió a un inventor de México.

(Texto y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).