Pasco: malhechores ingresan a colegio y se llevan computadoras

El último jueves en horas de la tarde se presentó a la comisaría la directora Yesenia Arias Torres, manifestando que delincuentes se llevaron computadoras marca Advance y un equipo multimedia, proyector marca Epson del aula de innovación pedagógica de dicha institución.

Tras la denuncia se constituyeron efectivos policiales y peritos de Ofincri a la institución educativa, “se pudo constatar que habrían sustraído los equipos informáticos, la directora del plantel no sospecha de nadie en particular y no sabrían que día se habría suscitado el hurto, ya que el por varios días las aulas estaban cerrados” expresó Alférez Cristian Torres Llacza miembro del área de criminalística.

El caso se encuentra en manos de la Dra. Juliana Espinoza llanquecha Fiscal Adjunta Provincial Penal de la I Fiscalía Provincial Penal de Pasco, quien lleva el caso.

De otra parte, el prefecto regional Jhon Torres Sánchez dijo que aparentemente los ladrones cortaron las rejas e ingresaron por la ventana y cometer su fechoría.

Cabe resaltar que es la segunda vez que ladrones roban en esta institución, mediados de febrero antes del año escolar se llevaron computadoras y multimedia afectando a la institución con más de 10 mil soles; en este robo la perdida supera los 5 mil nuevos soles.

(Texto y fotos enviados por William Mauricio mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).