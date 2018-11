Dictan prisión preventiva contra cosmetólogo que provocó muerte de venezolana

Nixon Angulo 39 años de edad deberá permanecer 9 meses en prisión, luego de que la fiscalía solicitaria esa pena mientras duran las investigaciones, que lo acusan de haberle provocado la muerte a una ciudadana venezolana de 23 años de edad, identificada como Fanny Solís, cuando le inyectó silicona en sus glúteos.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 21 cuando la ciudadana venezolana Fanny Solis desde su celular se contactó con el presunto cosmetólogo Nixon Angulo solicitándole información sobre inyecciones en los glúteos pues se la habían recomendado en el centro comercial “El Virrey”, conforme aparece en los mensajes de voz de la conversación vía Whastapp entre ellos.

Luego de varios mensajes de texto y voz ambos acordaron reunirse el sábado 24 a las 2:00 p.m. en el domicilio de Solis ubicado en la avenida Miraflores, en donde Angulo le iba realizar el supuesto procedimiento de aumento de gluteós.

El acusado inicio el procedimiento de colocación de biopolímeros en los glutéos de Solis en forna ilegal, sin tener la preparación ni adoptar las medidas de bioseguridad. Según el informe fiscal, el no contó con un ambiente adecuado, no uso guantes, no utilizó material esterilizado ni adecuado para una intervención invasiva de medicina estética, no realizó técnicas de asepsia, entre otros.

Luego de dos horas, Solis fue ingresada al nosocomio con diagnóstico shock anafiláctico, insuficencia respiratoria aguda y síndrome de disfunción multiorgánica. Falleciendo el domingo 25.

Su muerte habría sido a consecuencia de la sustancia, biopolímero, ingresada a su cuerpo.

