SJM: mototaxistas ponen en riesgo vida de peatones

La congestión vehicular se ha convertido en un problema para los vecinos de San Juan de Miraflores, quienes cada semana denuncian algún problema de este tipo a la sección de Reportero Ciudadano.

En esta ocasión, un ciudadano se comunicó por intermedio del WhatsApp de La República para reportar la imprudencia que cometen decenas de conductores de mototaxis, los cuales interfieren con la circulación libre de vehículos y peatones.

Según el denunciante, en el cruce de las avenidas Belisario Suárez y Tomás Guzmán, frente a una clínica del distrito, no hay semáforos y ello, sumado a la falta de control policial, ha generado que los vehículos conviertan las pistas en suyas, sin darle pase a los peatones, los cuales arriesgan sus vidas al cruzar.

En las imágenes se puede observar que las mototaxis se encuentran en la mitad de la pista, cerrando el pase a los otros vehículos quienes intentan pasar.

"Este caos vehicular se vive a diario.Es un peligro para las personas que cruzan por este lugar, niños y ancianos son los más prejudicados. No hay semáforo y lo más indignante que está a una cuadra de la Municipalidad, quien no coordina con la comisaría y no hay serenazgo", escribió el usuario vía WhatsApp.

Los vecinos y peatones del distrito piden acción inmediata por parte de las autoridades, ya que este caos vehicular se ha reportado en todo el distrito. Asimismo, piden mayor control respecto a las mototaxis.

(Texto y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000)