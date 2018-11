Pancho Cavero: "los veterinarios trabajan porque tienen hijos y necesitan alimentarse"

Luego de que se difundiera un vídeo de Facebook, en donde un hombre y un veterinario se peleaban, porque este último se negó a atender a un perro callejero atropellado, Pancho Cavero publicó un extenso mensaje en el que dio a conocer su punto de vista sobre la profesión de médico veterinario.

El especialista cuestionó la actitud de ciertas personas que creen que atender a las mascotas es una obligación gratuita, y no un trabajo.

“Tratamos de ayudar, no se imaginan cuanto ayudamos, pero desgraciadamente hay gente que no entiende esto; personas que se aprovechan de la nobleza que tenemos los veterinarios y piensan que tenemos la obligación de donar nuestro trabajo... yo me pongo a pensar: ¿Sabían cuánto cuesta el alquiler del local, los medicamentos, equipos , instrumental, personal, agua, luz, etc…? Sin mencionar años de estudio, dinero en formación”, se puede leer en su larga respuesta publicada en la red social de Facebook.

Pancho Cavero resaltó su profesión e indicó que lo grandiosa que es esta, pero también afirmó que cuidar y atender mascotas es parte de su profesión, de la cual vive.

“El veterinario tal como otros médicos, necesitamos hacer análisis para poder llegar al diagnóstico y como cualquier persona que trabaja, ofrece sus servicios a cambio de dinero porque de esos servicios vivimos. Está claro que todo el mundo necesita pagar cosas para vivir, pues los veterinarios también. Los Veterinarios también tienen hijos en el colegio, tienen que pagar el alquiler o alimentarse”, manifestó.

Asimismo, resaltó la ayuda que se debe brindar a las mascotas, pidiendo apoyo a todos los ciudadanos a contribuir con la causa.

Como se recuerda, ayer, un vídeo publicado en Facebook muestra una fuerte pelea, entre un sujeto desconocido y un veterinario porque no quiso atender al perro atropellado si antes recibir el DNI de la persona que lo trajo. Esta situación, ha generado gran indignación entre la ciudadanía, pues finalmente, dado el estado de salud de la mascota, se determinó su eutanasia.

