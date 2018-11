YoDenuncio: buzón sin tapa es peligro inminente para transeúntes

Por intermedio del WhatsApp de La República, una ciudadana reportó que en una de las veredas de la avenida Faustino Sánchez Carrión en el distrito de Jesús María, existe un buzón sin tapa que se ha vuelto un peligro para los transeúntes.

En la fotografía enviada a la redacción del diario se puede observar que la tapa de cemento del buzón se encuentra casi destruida y fuera de su lugar. Además, se ve que dentro del hueco hay gran cantidad basura, la cual ya se encuentra acumulada.

"Ese hueco lleva varias semanas así. Cuando pasamos he visto a personas que no se percata del hueco y que tiene que reaccionar rápido para no caer o tropezarse con la tapa. Además, se va a volver un foco infeccioso ya que la mayoría de ciudadanos que transita por el lugar, tira su basura ahí", escribió Brunella Abele a través de nuestra plataforma de denuncia.

Según la denunciante, por la zona pasan muchos niños ya que existen colegios que se encuentran en las zonas aledañas. Por ello, espera que las autoridades pertinentes puedan hacerse responsables de la reparación de este buzón.

Este tipo de denuncias es muy constante en la sección de Reportero Ciudadano, quienes a través de redes sociales hicieron pública su campaña #YoDenuncio. La cual consiste en que los ciudadanos puedan escribir a través del WhatsApp 941 000 000 o vía redes, sus quejas sobre los problemas que existan en sus distritos.

(Texto y fotos enviados por Brunella Abele mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).