Buscan hogar para mascota encontrada en San Borja

Por intermedio de las redes sociales, Allison Malpartida reportó el haber encontrado a un can de raza mestiza el pasado lunes, 22 de octubre, en las calles de San Borja.

"Es un perro adulto tenía su collar, pero estaba totalmente perdido. No me queda mucho tiempo para tenerlo en casa. Estoy incansablemente buscando a sus dueños y hasta ahora no tengo suerte , quizá sus dueños sean mayores o no sepan cómo manejar redes, por ello he volanteado y nada. Este perrito es muy educado, necesita de su hogar o un adoptante que lo ame mucho porque se lo merece", escribió la usuaria mediante Facebook.

El can es macho de raza mestiza, de color marrón claro con las patas y pecho blanco. Es de gran tamaño y tiene, aproximadamente, entre 3 a 5 años de edad. Es de contextura delgada y tranquilo. Malpartida agrega que la mascota es educada ya que hace sus necesidades en las calle y como croquetas.

El día que fue encontrado tenía un collar grueso de color marrón oscuro con detalles de metal, sin placa.

Para brindar cualquier información que pueda apoyar a ubicar a los dueños de la mascota o a algún adoptante, comunicarse con Allison mediante llamadas o mediante el WhatsApp al número móvil, 941395416 .

(Texto y fotos enviados por Allison Malpartida mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).