Los Olivos: mascota lleva 8 meses desaparecida

Viviana Beltrán se comunicó con el WhatsApp de La República para reportar la pérdida de su gato, quien lleva 9 meses de que desapareció de su domicilio en la Urbanización Villa Sol cuarta etapa, en Los Olivos.

La familia de ‘Apu’ ha realizado publicaciones en las diferentes redes sociales y ha repartido volantes en las calles para poder encontrar a su mascota, a la cual no la ven desde el mes de febrero.

‘Apu’ es una gato egipcio, no tiene pelo y su cuerpo tiene ciertas arrugas propias de la raza, es de color marrón.

“Él siempre estaba en casa, por lo que es un gatito de raza, no salía a la calle. Yo no paro de buscarlo porque necesita cuidados especiales. Tiene un valor inmenso para nosotros, es como un hijo más en la familia”, escribió Beltrán al WhatsApp.

La ciudadana no sabe su mascota aún se encuentre con vida, pero no pierde las esperanzas de encontrarlo ya que ésta necesita un cuidado especial porque al no tener pelaje, no tiene filtros para las bacterias.

Para poder dar con el paradero del gato, la familia ha decidido entregar una recompensa a quien les brinde información sobre la mascota.

Para brindar cualquier información que pueda apoyar a ubicar a la mascota, comunicarse con Viviana mediante llamadas a los números celulares 957 871 803.

(Texto y fotos enviados por Viviana Beltrán mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).