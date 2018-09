Carabayllo: delincuente acuchilla a niño para robarle celular [VIDEO]

Según el vídeo publicado en Facebook un menor de edad habría sido acuchillado por un delicuente que buscaba robarle sus pertenencias en el distrito de Carabayllo.

A través de las redes sociales el vídeo ha sido viralizado. En él se observa al maleante siendo reducido por un personal de la policía junto con otro hombre que se habría acercado para poder ayudar al niño.

“Me agarró allá con un cuchillo y yo no sabía qué hacer. Quería dinero, quería mi celular, pero yo no tengo nada, a las justas un par de céntimos no más. Me defendí como pude y cuando se fue me di cuenta que me había cortado”, aseguró el niño en el vídeo mientras sostenía su mano que sangraba sin parar.

Las personas que estaban a su alrededor intentaban calmar al joven y hacerle un torniquete para que la sangre dejara de salir. Al costado, otros reclamaban que haya justicia.

“Ustedes tienen que dar el ejemplo, siempre los sueltan. Siempre las autoridades piden pruebas y ahí está pues, el cuchillo, el delincuente, la sangre”, se escucha a los presente reclamarle al efectivo policial.

Asimismo, los vecinos reclamaban por la demora del patrullero, ya que el niño necesitaba ser trasladado a un centro de salud para que lo atiendan. Al parecer, la herida necesitaba ser suturada porque habría demasiada sangre.

Según testimonios de los presentes, esta no es la primera vez que un hecho así se da en la zona, sino que Carabayllo se estaría convirtiendo en lugar donde la delincuencia abunda. Es por ello que los vecinos exigen mayor control por parte de las autoridades.

