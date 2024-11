Desde su fundación en 2017, TradingPRO ha emergido como bróker internacional líder, habiendo ganado múltiples y prestigiosos premios en el sector gracias a su amplio abanico de productos y unas funciones de cuenta excepcionales.

Con un fuerte enfoque puesto en crear relaciones duraderas con sus clientes, la compañía persiste en mantener los altos niveles de confianza y transparencia de cara a traders y partners gracias a una multitud de recursos con los que ayuda a sus clientes a abrirse camino hacia su libertad financiera.

En una exclusiva entrevista concedida por Fazril Izwan Nor Azmi, CEO de TradingPRO, este narra el trayecto que la compañía ha seguido hasta ahora con una mirada hacia el continuo éxito que ha experimentado y la forma en que han abordado los desafíos que han ido apareciendo a lo largo del camino.

De entre los logros que ha conseguido hasta ahora como CEO de TradingPRO a lo largo de la exitosa trayectoria de la compañía, ¿de cuáles se siente más orgulloso?

Uno de mis logros que como CEO me hace sentir más orgulloso ha sido ayudar a que TradingPRO crezca hasta convertirse en un bróker de forex multirregulado y reconocido a nivel global, y que se ha ganado la confianza de nuestros clientes en todo el mundo. Me enorgulllece enormemente los numerosos premios que hemos ganado, como el “Bróker más transparente” y el “TOP50 CEO de mercados financieros - Global 2024”. Así mismo, el hecho de haber ganado el premio “Mejores spreads de forex - Global" siete veces es una prueba de nuestra dedicación en ofrecer los mejores spreads de forex, los mejores servicios orientados al cliente y unas plataformas de trading avanzadas.

¿Cómo consigue una compañía mantener su ventaja competitiva y destacar entre las demás en un sector tan dinámico y acelerado como este?

Seguimos manteniendo nuestra ventaja competitiva gracias a nuestro enfoque en ofrecer soluciones de trading innovadoras, plataformas de trading orientadas al cliente y spreads ultra bajos. Esta es una de las razones principales por las que hemos ganado el premio “Mejores spreads de forex - Global" tantas veces. También destacamos por nuestro elenco de cuentas, en especial aquellas que se adaptan al cliente, como la Rookie MT5, que se caracteriza por el bajo depósito mínimo requerido de $10. Otros aspectos como la seguridad, la velocidad y la fiabilidad son igualmente importantes para nosotros cuando se trata de mantenernos a la vanguardia de la innovación, gracias a la tecnología más avanzada que adoptamos.

¿Podría describir alguno de los desafíos clave que haya enfrentado como CEO de TradingPRO y cómo logró resolverlos?

Uno de los mayores desafíos al que me he enfrentado ha sido conducir a la compañía a través del dinámico mundo del cumplimiento de las normativas a nivel global. Para nosotros es muy importante cumplir con la estricta normativa que se nos requiere en las distintas jurisdicciones, que además constituye una pieza clave para inspirar mayor confianza en nuestros clientes. Cabe mencionar también que no es fácil ir a la delantera del trepidante mundo del trading de forex, dadas las cuantiosas inversiones que requiere en tecnología e innovación. Al potenciar sistemáticamente nuestras plataformas de trading y ofrecer spreads de forex de máximo nivel, hemos podido convertir estos desafíos en oportunidades.

Dado el enfoque orientado al cliente que TradingPRO está adoptando, ¿qué pasos específicos toma una compañía para asegurarse de satisfacer las necesidades y expectativas del cliente?

En TradingPRO nuestros clientes son el centro de todo lo que hacemos. Para darles la mejor elección posible de trading, ofrecemos un variado elenco de cuentas, como la Rookie MT5 y, al mismo tiempo, mantenemos unos spreads bajos para atender a los traders en todos los niveles de experiencia. Además, les damos acceso a muchos recursos útiles, como webinarios, actualizaciones de mercado, herramientas de Trading Central, y mucho más. Por último, aunque no menos importante, el servicio de atención al cliente es para nosotros fundamental, y por eso nos aseguramos de que nuestros clientes cuenten con una asistencia 24/7 con un equipo de atención al cliente multilingüe.

TradingPRO ha ganado múltiples premios en reconocimiento a sus servicios. ¿Qué importancia tienen estos en cuanto a reforzar la sólida reputación de la compañía?

Ha sido un verdadero privilegio recibir tantos premios, y de tanta relevancia, sobre todo haber recibido siete veces el “Mejores spreads de forex - Global” junto con el “Bróker más transparente”. Gracias a estos premios, nuestra reputación como bróker de forex de primer nivel sale reforzada y confirman todo lo que hacemos cuando se trata de ofrecer condiciones de trading excepcionales y altos niveles de satisfacción para nuestros clientes. También realzan nuestros puntos fuertes al ofrecer spreads bajos destacados en el sector y precios transparentes, lo que da a nuestros clientes la confianza de elegir a TradingPRO para satisfacer sus necesidades.

¿Cuán importantes son los valores de transparencia y equidad en la filosofía global de negocio de TradingPRO?

La transparencia y la equidad conforman la base de nuestra filosofía de negocio en TradingPRO. Creemos fervientemente que ser abiertos y honestos con todos nuestros clientes genera confianza y permite forjar relaciones duraderas. Nuestra transparencia en los precios es total y, además, tratamos de ofrecer spreads de forex competitivos para que los clientes comprendan mejor los costos y riesgos que entraña operar con nosotros. Además de habernos permitido inspirar confianza en el sector con los premios obtenidos, estos valores son la base de nuestro enfoque orientado al cliente.

Con tantos años de experiencia en la industria del trading, ¿cuáles cree que han sido los factores clave tras el prolongado éxito de TradingPRO?

Son varios los factores que hay detrás del prolongado éxito de TradingPRO como bróker de forex líder. Nuestro compromiso en seguir innovando ha sido clave, desde plataformas de trading punteras hasta servicios impulsados por IA, lo que nos ha ayudado mantener la delantera respecto a la competencia año tras año. Además, hemos creado unas sólidas bases cuyos pilares son el cumplimiento de las normativas y la confianza del cliente, que a su vez se ve reforzado por nuestras prácticas equitativas y transparentes. Por último, gracias a la capacidad que tenemos de ofrecer spreads ultrabajos, nos hemos convertido en el bróker favorito de traders en busca de soluciones rentables y fiables.

Como bróker multirregulado y con varias licencias, ¿cómo prioriza TradingPRO la seguridad y el cumplimiento de la normativa en su actividad diaria?

Cuando hablamos de nuestros fieles clientes, la seguridad y el cumplimiento de la normativa encabezan nuestra lista de prioridades. En nuestro desempeño como bróker multirregulado trabajamos duro para acogernos a la estricta normativa establecida por reguladores, como la FSCA y la FSC. A fin de cumplir estos requisitos, hemos implementado sólidos protocolos de seguridad para garantizar la seguridad de los fondos y datos del cliente y, para seguir cumpliendo con los estándares, también realizamos auditorías periódicamente. Trabajamos duro para garantizar que nuestros clientes operen sabiendo que sus inversiones están protegidas gracias a un entorno de trading seguro, transparente y totalmente regulado.

[PUBLIRREPORTAJE]