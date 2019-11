El voto que sí decide

Digamos que usted tiene un audio en el que el hermanito César Hinostroza le pide –y consigue– un favor. Digamos que luego aparece otro audio, grabado cuatro días después, en el que ahora es usted quien llama a Hinostroza para conseguir “un servicio especial”. Digamos que, además de todo esto, existen otros dos audios en los que distintos personajes –uno de ellos Mauricio Mulder– llaman a Hinostroza porque saben que él puede contactarlos con usted. Digamos que usted es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones.

Este es el caso de Víctor Ticona, el hombre a cargo del JNE. Si usted, digamos, estuviera en su lugar, ¿no le convendría acaso que vuelvan al Congreso exactamente las mismas personas que no tuvieron ningún reparo en romper todos los límites del descaro en su afán por blindar a Hinostroza y desarmar el caso de los Cuellos Blancos? ¿No le convendría que regresen los congresistas disueltos?

Tal como lo advirtió esta columna, el JNE ha empezado a jugar a favor de los partidos que controlaron el nefasto Legislativo 2016-2019. El lunes pasado admitió que –contra la letra de la ley y el espíritu ciudadano– los congresistas disueltos puedan postular el próximo año. Y en estos días, con toda seguridad, decidirán que no le pasará nada a los partidos que no superen la valla del 5% en esta elección.

Las fuerzas de la impunidad ya empezaron a actuar en consecuencia. No solo están postulando, lo que ya es de una incoherencia delirante para un sector que ha asegurado que acabamos de vivir un “golpe” y que estas elecciones “legitimarán” una “dictadura”. No solo han puesto a los congresistas disueltos a la cabeza de las listas que presentan, para asegurarse de que tengan más chances de volver. Sino que, además de todo esto, han infiltrado a los disueltos a la cabeza de otras listas –la más notoria es la de Solidaridad Nacional– a sabiendas que, incluso en el escenario más favorable a sus intereses, Fuerza Popular por si sola no alcanzará para devolverlos a todos.

Y no, por favor, no se crean el cuento ganso de que el destino de esa gente “está en nuestras manos” gracias al voto. No es tan simple. Las reglas de juego fueron creadas por los partidos (los mismos que boicotearon la reforma política). Peor aún: el Gran Interpretador de esas reglas es el JNE. Así que no te engañes: tu voto importa poco si el árbitro y el equipo contrario están, digamos, del mismo lado. Al final, los votos que sí valen son los de Ticona y sus amigos.