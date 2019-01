“No vamos a apoyar la moción de censura contra Daniel Salaverry”

El lunes vimos el penoso espectáculo en el Pleno...

Lo que ocurrió produce vergüenza ajena y le pido mil disculpas a la población que nos ve, que nos escucha, porque no todos los congresistas que estamos ahí generamos este tipo de situaciones.

Todo empezó por la negativa de Fuerza Popular a ir a la Junta de Portavoces. ¿Por qué no asistieron?

Dijeron que no asistieron porque estaban las bancadas de Cambio 21 y la bancada Liberal, que todavía ese tema no estaba terminado y que no se les podía dar legitimidad dentro de la Junta de Portavoces. Esto se pudo haber manifestado con la presencia de su vocero, darle una salida. Cuando uno quiere solucionar, soluciona.

¿Qué está pasando entre Fuerza Popular y Daniel Salaverry, a quien tildaron de traidor?

Lo que ha pasado en el Congreso, para mí, es simplemente la acumulación de situaciones que se han venido generando desde que han tenido la discrepancia con el señor Salaverry. Hace tres o dos meses empieza a deteriorarse esa relación de tal manera que pierden la comunicación. El presidente del Congreso ha pedido licencia y creo que eso hace que pueda actuar en imparcialidad con todas las bancadas.

¿Apoyarán una moción de censura contra Salaverry?

Nosotros no la vamos a apoyar. Salaverry pertenece a la bancada de Fuerza Popular, si tienen estas fisuras creo que lo mejor es que lo arreglen a nivel interno, porque se nota claramente que es una situación de nivel interno. En cuanto a la censura que le quisieran presentar, no se puede tener como fundamento un tema interno de bancada. Por lo menos en mi agrupación vemos que Salaverry está haciendo esfuerzos por sacar adelante al Congreso, por mejorar la imagen.

Hay diversas opiniones en torno a la iniciativa del Ejecutivo para declarar en emergencia al Ministerio Público. Unos dicen que podría violentar la autonomía de una institución...

El presidente presentó una iniciativa. No tiene ninguna facultad para decirle al Congreso que tiene que aprobarlo con puntos y comas, ni ha sido su intención. Entregó una iniciativa que, por la urgencia, podría pasar directamente al Pleno, pero si no es así, como ha dicho nuestra bancada en la Junta de Portavoces, que se haga una sesión conjunta de Constitución y de Justicia porque el 90% de sus integrantes son los mismos, y así y no estamos citando a las autoridades primero a una comisión y luego a otra.

¿Qué opina sobre la renuncia de Pedro Chávarry?

El fiscal ha dado un medio paso al costado porque sigue siendo fiscal supremo. Si quiere a su institución, también debió desligarse como fiscal supremo. Dice que renuncia por intromisión del Ejecutivo, es decir, le está echando la culpa al presidente de la República. La población espera resultados y soluciones y eso nos corresponde porque todo esto se tiene que decidir en el Congreso.❧