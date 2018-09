RMP: “Hay que tener cuidado con los gobernadores que terminan ofreciendo cosas ilegales”

En Sin Guion, se habló sobre las elecciones municipales del próximo 7 de octubre, donde se elegirán a alcaldes distritales, provinciales y gobernadores. Rosa María Palacios señaló que, a falta de un mes, la mayoría de la población muestra muy poco interés por esta elección; por ello, brindó alguna información necesaria para poder escoger buenas autoridades.

En primer lugar, Palacios instó a los ciudadanos a informarse acerca de cuáles son las competencias de un alcalde, pues tiene competencias muy limitadas en la ley y muchas veces estos prometen grandes cosas que son imposibles, dando el ejemplo de Waldo Ríos, quien prometió 500 soles mensuales a las familias de Áncash, lo cual es malversación de fondos y, por ello, terminó preso.

“Hay que tener cuidado con esos gobernadores que terminan ofreciendo cosas manifiestamente ilegales”, sostuvo la conductora, haciendo alusión a candidatos que hacen promesas como arreglar carreteras interprovinciales, dar becas a los jóvenes para estudiar en universidades o eliminar peaje.

Además, otro aspecto fundamental es saber la lista completa de cada distrito y región, para lo cual, recomendó ingresar a la página www.votoinformado.pe, donde colocando el número de DNI de cada uno, aparecen los candidatos del distrito y provincia correspondiente.

Asimismo, mencionó lo que un alcalde puede hacer bajo sus facultades, donde resalta el recojo de basura, la mejora de parques y jardines, zonificación, planificación y ordenamiento del tránsito en las avenidas que no son metropolitanas.

Finalmente, invitó a revisar la hoja de vida de los candidatos y prestar especial atención en aquellos que no tienen patrimonio alguno, cómo se lleva el financiamiento de su campaña y antecedentes penales. “Estas personas van a quedarse cuatro años y van a manejar mucha plata. Si no hacemos nuestra tarea de informarnos en este mes, no nos quejemos después”, sentenció la abogada.