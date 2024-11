Un rosario de despropósitos, por Eliana Carlín

La congresista Susel Paredes ha presentado una moción solicitando la vacancia de la presidenta Dina Boluarte. De acuerdo con las votaciones previas, no resulta un camino fácil. Esta vez se plantea un documento con siete motivos para la vacancia, entre ellos: abandono de cargo, el escándalo del intercambio de Rolex por presupuesto público, el caso “El Cofre”, el pésimo manejo económico, la promulgación de leyes que favorecen las economías ilegales, la incapacidad para la gestión, la censura de artistas y el maltrato a la prensa.

Todo lo listado es bastante grave, pero jurídicamente el abandono de cargo es el más delicado. ¿Se sometió Boluarte a un procedimiento con anestesia general? Al no existir un vicepresidente en la actualidad, en la práctica no ha habido nadie a cargo de la Presidencia de la República. El vacío de poder no es aceptado en nuestra legislación; siempre debe haber alguien a cargo.

Que no haya suficiente reclamo sobre esto demuestra la pérdida total de relevancia de la institución presidencial. Esta pérdida de legitimidad en un sistema presidencial no solo es triste, sino también peligrosa al hacerse atractivo para salidas fuera del sistema. Pero me pregunto si esto no responde también a que los grupos de sociedad civil que promovieron y presionaron por la salida de Pedro Castillo, antes del 7 de diciembre, tienen un pacto tácito con la permanencia de la situación actual. Esto, sin contar con el financiamiento que reciben para diversos proyectos para “cuidar la gobernabilidad”. Lamentablemente, para un gran grupo de organizaciones, “cuidar la gobernabilidad” ha pasado a convertirse en “cuidar a Dina”.

Hasta aquí lo referido a la sociedad civil, pero ¿dónde está la oposición en el Congreso? Últimamente, hay voces muy beligerantes en contra del gobierno actual. ¿No debería esto reflejarse en sus votaciones y apoyos a mociones similares? Se van revelando los pactos y acuerdos. En el marco de APEC, veremos si las calles demuestran una voluntad distinta a la que vemos en el recojo de firmas, que en este momento suman 13: la mitad de lo requerido para ingresar la moción.