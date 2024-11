APEC: Una ventana de oportunidades para los exportadores peruanos, por Alonso Rey Bustamante

(*) Por Alonso Rey, presidente de ComexPerú

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) se presenta, una vez más, como una de las plataformas más importantes para fortalecer el comercio y las inversiones entre sus economías miembro. En el contexto actual, donde los empresarios exportadores enfrentan numerosos desafíos, APEC representa una ventana de oportunidades que no podemos desaprovechar.

APEC es un foro de 21 economías que representan el 62% del PBI mundial, el 48% del comercio global y el 38% de la población del planeta. Para Perú, formar parte de APEC desde 1998 ha significado un gran impulso para su comercio exterior. Desde nuestro ingreso, las exportaciones se han multiplicado por 14 y las importaciones por 7.5, con un crecimiento del intercambio comercial a una tasa promedio anual del 9.4%. En 2023, el 68.5% de nuestras exportaciones totales se destinaron a economías del bloque APEC, sumando US$ 44,248 millones.

El foro también ofrece oportunidades concretas para potenciar la digitalización del comercio exterior. En un mundo donde la transformación digital avanza a pasos agigantados, el comercio global de bienes físicos sigue siendo en gran medida basado en papel e intensivo en procesos, con hasta 4 mil millones de documentos en papel circulando en un momento dado. Además, menos del 1% de los documentos comerciales están completamente digitalizados, según la International Chamber of Commerce (ICC).

APEC impulsa iniciativas que buscan facilitar el comercio mediante la adopción de tecnologías digitales, reduciendo barreras y promoviendo la eficiencia. Para el empresariado peruano, esto significa contar con un entorno más favorable para acceder a nuevas oportunidades comerciales, al tiempo que mejora su competitividad y reduce costos operativos. A través de herramientas como el comercio electrónico y la integración de plataformas digitales, las mipymes peruanas pueden llegar a mercados que antes parecían inalcanzables, aprovechando las ventajas de la conectividad global y la rapidez en las transacciones.

En 2023, las exportaciones peruanas al bloque APEC estuvieron lideradas por los productos mineros, que representaron el 69.8% de nuestros envíos, con un valor de US$ 30,865 millones. Las exportaciones no tradicionales también tuvieron un crecimiento significativo, multiplicándose por 10 desde 1998. Entre los productos no tradicionales más exportados en 2023 destacan las uvas frescas, los arándanos frescos y la pota congelada.

Las exportaciones no tradicionales son particularmente importantes para la diversificación de la oferta exportadora del país. Estos productos, que incluyen frutas frescas, productos pesqueros y textiles, no solo contribuyen a la generación de empleo en diversas regiones del país, sino que también permiten una mejor distribución de los beneficios del comercio exterior.

APEC brinda un espacio de diálogo para discutir políticas comerciales que favorezcan a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). En Perú, las mipymes representan más del 99.7% del tejido empresarial y muchas de ellas se encuentran en pleno proceso de internacionalización. En 2023, el número de empresas peruanas que exportan a APEC creció un 169% desde 1998, alcanzando las 5,038, de las cuales el 70% son micro y pequeñas empresas exportadoras. Los compromisos y acuerdos que se gestan en APEC podrían significar una gran oportunidad para que estas empresas accedan a nuevos mercados con mejores condiciones, facilitando su inserción en el comercio global.

En cuanto a las importaciones, en 2023, nuestras compras desde economías APEC sumaron US$ 33,728 millones, representando el 64.5% del total de nuestras importaciones. China se mantuvo como el principal proveedor, concentrando el 40% de nuestras compras desde el bloque, con un valor de US$ 13,504 millones. Le siguieron Estados Unidos, México, Chile y Canadá. Los bienes intermedios fueron los más importados, representando un 48.8% del total, seguido de bienes de capital y bienes de consumo. Estos datos muestran la importancia de las economías de APEC no solo como destino de nuestras exportaciones, sino también como fuente clave de insumos y bienes necesarios para nuestra industria y consumo.

El turismo también juega un papel importante en la relación con APEC. En 2023, de los 2.5 millones de turistas internacionales que ingresaron al país, 1.3 millones fueron residentes de alguna de las economías miembro del Foro, lo que representa una participación del 52.4% del total de turistas. Este flujo de visitantes no solo genera ingresos directos, sino que también contribuye a fortalecer la imagen del Perú como un destino atractivo dentro de la región Asia-Pacífico. Además, el turismo impulsa la demanda de productos locales, creando oportunidades adicionales para los productores y emprendedores peruanos.

Por supuesto, no podemos perder de vista los desafíos. La incertidumbre económica global, marcada por tensiones geopolíticas y fluctuaciones en los precios de los commodities, plantea retos significativos. Los empresarios debemos estar preparados para enfrentar estos cambios y adaptarnos rápidamente. La diversificación de mercados y productos, promovida por APEC, se convierte en una estrategia clave para reducir riesgos y asegurar la estabilidad de nuestras exportaciones. Además, la cooperación en el foro permite a los países miembros compartir experiencias y estrategias para mitigar los efectos de las crisis económicas, ofreciendo un respaldo importante a los empresarios que buscan estabilidad en tiempos inciertos.

En conclusión, APEC no solo es un espacio de cooperación y diálogo; es una plataforma de acción que puede abrir puertas a nuevas oportunidades para los exportadores peruanos. La clave está en saber aprovechar estas iniciativas y adaptarnos a las nuevas tendencias globales. Los desafíos están presentes, pero con una visión clara y una participación activa, podemos convertirlos en oportunidades para el desarrollo económico de nuestro país. Las mipymes deben ser el foco de nuestros esfuerzos para asegurar un crecimiento inclusivo y sostenible, aprovechando al máximo las ventajas que APEC ofrece a sus miembros. Con el respaldo del foro y un compromiso decidido, podemos lograr que las oportunidades de crecimiento y desarrollo lleguen a cada rincón del Perú.