¿Inseguridad en las alturas? Métele zoom, por Mirko Lauer

Da la fuerte impresión de que en estos días el Perú da miedo. Primero fue la advertencia de Washington a sus ciudadanos para que se manejen con cuidado si piensan visitarnos. Luego, el pedido de permiso para que 600 soldados de EE. UU. vengan a la APEC. Ahora, Xi Jinping declina inaugurar Chancay en forma presencial, por seguridad.

¿Qué está pasando? Quizás se están cruzando dos ideas: una APEC que va a recorrer ciudades del interior del país y el recuerdo de la violenta protesta que recibió Dina Boluarte hace un par de años. Si sumamos dos más dos, la cosa es clara. No da para no venir, pero en algunos casos lo mejor es manejarse con cuidado.

Para Boluarte, inaugurar el puerto de Chancay por Zoom es un poco deslucido. Además, sugiere desde ahora hacer pocas visitas importantes al interior, si alguna. Ciertamente, no las harán Xi ni Joe Biden. La inseguridad peruana se ha instalado en el plano internacional, lo cual algo querrá decir para nuevas inversiones extranjeras.

A dos semanas de la inauguración de APEC, podrían empezar las bajas, y ya tenemos una. Lula ha informado que no asistirá, pues desea concentrarse en la cumbre del G20 que comenzará en Río de Janeiro un par de días más tarde. No será una ausencia decisiva (el atlántico Brasil no es miembro de la APEC), pero sí significativa.

Mientras tanto, los vientos de fronda se mantienen en las calles y carreteras del país. Los transportistas insisten en su paro, y los días feriados no los desaniman. Algo tendrán que gritar o arrojar por calles y plazas el antaurismo y el Movadef, recién borrados de los registros políticos, más algunos opositores democráticos.

Por otra parte, la PNP y las FFAA, dedicados a cuidar el evento de la APEC, quizás no se den abasto para mitigar la ya habitual violencia criminal en los espacios urbanos. Con lo cual, la prensa podría tener un festín de actos luctuosos, ahora cargados de una provocación adicional a la que ya hemos estado viendo. ¿Es este el tipo de seguridad a la que alude la gente de Xi?

Al no haber aeropuerto en Chancay, el bloqueo de una de las rutas hacia Lima podría traducirse en momentos de incomodidad para el jerarca chino. Salvo que trajera su propio helicóptero, como suele hacer su colega yanqui en estos casos.