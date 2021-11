Vuelvo a escribir una columna después de dos meses. Tomé la decisión personal de darme un respiro porque sentía que daba constantes vueltas sobre lo mismo. Me sentí repetitiva, monotemática y, con total franqueza, estaba un poco harta.

Esa misma sensación de cansancio me ha llevado a tomar algo de distancia de las redes sociales, sobre todo de Twitter. Quienes me conocen saben que soy muy activa, tal vez demasiado, en esa red social, a veces tan tóxica y agobiante, pero mi presencia se ha reducido considerablemente en comparación con tiempos pasados.

Ese agotamiento, más emocional que físico, obligó también a un breve descanso laboral y, por primera vez en mucho tiempo, logré desconectarme casi por completo. Un reto para una “trabajólica” y consumidora voraz de noticias como yo.

Todo esto me llevó a pensar que quizás es una ventaja vivir alejado de la realidad en un país que resulta agobiante y que lleva décadas sobreviviendo a los mismos problemas (sin resolverlos): corrupción, la política vista como un camino para el beneficio personal, la pobreza, la violencia de género, un periodismo que ha perdido credibilidad, discriminación. En fin, todo aquello sobre lo que mis columnas suelen abordar.

Me he preguntado, ¿por qué seguir hablando sobre lo mismo?, ¿no hay acaso más temas que tratar?, ¿nada bueno que destacar? Sin duda hay, pero me ocurren dos cosas: a muchos lectores, aunque digan lo contrario, no les importa; o la coyuntura mediática es tal que nos arrastra. Suelo reclamar que los periodistas no nos enfoquemos en contar historias positivas e inspiradoras, pero frecuentemente yo misma me encuentro inmersa en ese lodo que resulta ser la política del país.

Dos meses después regreso a escribir y me encuentro con más de lo mismo. Cambian los protagonistas, pero el común denominador de las historias que abundan en los medios y las redes sociales sigue igual: aprovechamiento, mezquindad, ineficiencia, incapacidad, egoísmo, convulsión, indiferencia, entre otros males que nos aquejan como sociedad.

Así que regreso y, muy a mi pesar, seguiré siendo repetitiva porque nuestros problemas se repiten una y otra vez, y aunque a veces puede ser saludable alejarse un poco de la realidad, no se puede vivir fuera de ella. Y lo cierto es que mientras los males que nos abruman persistan, es nuestra obligación señalarlos hasta que algún día, con suerte, algo cambie para mejor.