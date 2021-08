¿Hay un centro que pueda llegar a funcionar como un permanente fiel de la balanza en el Congreso? Lo hemos visto en la votación para la directiva hace un par de semanas. También en la votación de ayer. Con algo más de 30 votos AP, APP y Podemos podrían tener posibilidades de seguir ejerciendo juntos una influencia considerable en el Legislativo.

Pero todo indica que no llegarán a ser un bloque autónomo, con capacidad de crecer y de definir algunos rumbos importantes. Hasta aquí, e incluso desde el pasado Congreso, han tenido más bien una conducta de bisagra, aportándoles votos de ocasión a otros sectores. No hay allí una vocación o un pensamiento de centro político.

Una modesta prueba de lo anterior es que estos partidos no han podido atraer a su espacio al Partido Morado, que es lo más centrista de la vitrina. En su paseo por la derecha desde el año pasado, AP llegó a estar confrontado con el PM. Aunque conviene añadir que el triunfo de Perú Libre ha empezado a inclinar al PM hacia la izquierda.

Algo no está funcionando con la caracterización de qué es el centro político hoy en el Perú. Por cierto la definición no está en la ideología, que no figura entre las propuestas de tales partidos. AP parece el más ideológico de todos, pero su dinámica de democracia interna lo convierte en un partido de varias ideologías, que cubren todo el espectro.

Los demás partidos llamados de centro están sujetos sobre todo a la voluntad de sus fundadores, personas con intereses más allá de la política. Son erráticos, y viven acosados por la tentación oportunista. Con lo cual las posiciones de centro para ellos se convierten en un lugar de paso, camino de cualquier dirección.

Todo esto contribuye a complicar la divisoria derecha-izquierda que parece tan clara en estos días. El propio Pedro Castillo viene de pasar largos años en Perú Posible, un partido que fue muy cercano al centro. El derechismo acosado en la campaña no se privó de hacer propuestas dramáticas orientadas hacia el centro.

Tal vez la mejor manera de definir a los partidos de centro en estos días sería decir que ellos son simplemente los que más oscilan.