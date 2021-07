Pase lo que pase, la parte andina de nuestra de identidad de país, acaso la más importante, al lado de otras partes que también la conforman, por supuesto, ha sido reivindicada en estas elecciones del bicentenario. Somos una nación más andina que todo lo demás. Ojalá que esta oportunidad de integración y reconocimiento no sea desperdiciada por quienes la están representando y sus acciones.

Fracasar en el plano económico y en el plano democrático y relativizar los serios cuestionamientos hacia quienes se van escogiendo en el ejecutivo, como el caso del señor Guido Bellido Ugarte en la PCM, no es un buen comienzo. Lo han “terruqueado” implacablemente toda la campaña y a usted o a Cerrón, no lo sabemos con certeza, no se les ocurre mejor idea que hacer un nombramiento provocador, que despierta a sus enemigos políticos, a los calculadores, y alimenta la histeria macartista —ya insoportable— de aquellos que votaron por la orilla opuesta hasta hacerlos creer, incluso, que siempre tuvieron la razón.

Muy peligroso. No sirve de nada el simbólico y disruptivo cambio de la histórica y tradicional sede del Ejecutivo o el del lugar de supropia ceremonia en Ayacucho , si la primera medida que ejecuta dinamita el puente, al que usted debería aspirar a ser, entre peruanos de todos los pelajes, en esta oportunidad que la ha dado el destino.

Sabemos que Cerrón, en su orilla de extrema izquierda, ostenta el mismo totalitarismo, en forma y fondo, que nuestra extrema derecha. Es más, comparten hasta su homofobia, su machismo y unas ganas impostergables e inaceptables (contra las que siempre lucharemos los que, por ejemplo, en esta segunda vuelta votamos nulo) de aniquilar hasta físicamente a todo aquel que piensa diferente. Nos deja sin piso y lo asumimos, porque prometimos vigilar a cualquiera. ¿Sabe usted, presidente, profesor, por qué nos deja sin piso? Pues porque hasta a los que no optamos por ninguna de las opciones finalistas, entre usted y Keiko, nos responsabilizan de sus decisiones. No destruya el progresismo, el liberalismo responsable, el diálogo, el consenso, salvo que para usted, como para Cerrón o Bermejo, con toda seguridad, también seamos “tibios”.