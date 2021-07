La juramentación de Pedro Castillo como presidente va a cambiar las cosas. Un candidato ganador no es lo mismo que un presidente ganador. Desde el primer día Castillo no va a tener mayoría en el Congreso, lo esperan una oposición y una protesta como no han sido vistas en mucho tiempo. Es probable que tenga que gobernar en un clima parecido al de la postsegunda vuelta.

¿Cómo piensa enfrentar todo esto? El problema es que parece tener un prurito a colocarse él mismo entre la espada y la pared. Hasta ahora no ha dejado de oscilar entre los mensajes ultra del inicio de su campaña y las necesidades de moderar su presidencia. Todavía no aparece algo llamable un verdadero Pedro Castillo camino de Palacio.

Hace un par de días acaba de oscilar de nuevo. En un momento pareció que el endulzamiento de su mensaje económico se empezaría a extender a otras partes de su gestión. Pero al retomar su tema de una nueva Constitución Castillo está borrando con una mano política lo que escribió con el lapicito económico. Con lo cual ha lanzado una piedra contra un avispero.

El próximo presidente aparece como una persona muy orientada hacia lo que quiere el pueblo, una palabra que ha utilizado hasta la imprecisión. Pero no es igual lo que el pueblo quiere de un candidato que lo que espera de un presidente. De un gobierno se esperan resultados prácticos, léase concretos, a la brevedad posible.

Desde la perspectiva de los resultados, hay una larga lista de tareas por emprender y de acuerdos políticos que concretar, antes de lanzarse al proyecto de una nueva Constitución. Iniciativa que además sugiere la llegada de otras propuestas en la línea de mantener la radicalidad del Castillo primigenio, que parecía superado.

De modo que si Castillo ha cambiado algo, no sería en el paso a más moderación o más cálculo político, sino más bien en la revelación de un Castillo impredecible. Si bien la popularidad de los presidentes siempre tiende a caer, las incongruencias en la gestión tienden a acelerar y profundizar ese proceso. A veces las caídas son rapidísimas.

Un lapicito no sirve si no tiene una libretita, es decir el hábito de escribir y fijar los pensamientos para futura referencia.