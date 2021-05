Los últimos simulacros y encuestas publicables señalan que la victoria será por un margen mínimo, y que todavía hoy ningún candidato la tiene asegurada. Lo cual sugiere que la fase de escrutinio y revelación de resultados post seis de junio será tan agitada como la fase final de la campaña, en los hechos lo veremos como el primer desafío político del próximo gobierno.

Un indicio a tomar en cuenta es que para el IEP en esta última semana Pedro Castillo perdió cuatro puntos en la intención de voto, mientras que Keiko Fujimori ganó cuatro, con lo cual se colocó a dos puntos de distancia. La recuperación de Fujimori ha sumado casi nueve puntos en la segunda quincena de mayo, mientras que Castillo subió y luego volvió a bajar.

La intención de voto para Ipsos da cifras parecidas a IEP, pero presenta un diferente movimiento de votantes: en la segunda quincena Castillo se mantiene en la misma cifra, mientras que Fujimori sube tres puntos. En ambas encuestas de intención de voto la candidata mantiene un ritmo ascendente, que de mantenerse le permitiría pasar al primer lugar.

Sin embargo, el simulacro de Ipsos cuenta otra historia. Aquí Castillo empezó la quincena con dos puntos de ventaja en votos válidos sobre Fujimori, y los ha mantenido en esta última medición de fin de mes. En esta forma de medir no hay tendencia ascendente para la candidata, y Castillo tiene visos de que conservará el margen de victoria.

Este es el momento en que empiezan a pesar algo más las sospechas sobre algunos secretos del electorado: el voto oculto (definido a veces como voto vergonzante), dudas resueltas a último minuto, reacción a errores cometidos por la candidatura en el tramo final, o la activación de efectos residuales de las campañas de mutua demolición.

El telón de fondo de esos secretos es que un porcentaje de los simpatizantes no está 100% decidido, y no está claro qué está esperando. Es un grupo reducido en cada caso, parte del cual podemos imaginar migrando hacia la otra candidatura, o no votando por ninguno de los dos. Por eso esta fase final de las campañas es tan importante para el resultado.