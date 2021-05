La percepción de la pandemia en el Perú ha ido cambiando. En el segundo trimestre del 2020 parecía derrotable. Luego una segunda ola reveló que ella podía ser indetenible. Las vacunaciones del 2021 han relanzado el optimismo en el tema, y el fragor de la campaña electoral lo está relegando a un nervioso segundo plano.

En esta montaña rusa la población ha pasado de indiferente a la necesidad de prevenir el virus a directamente asustada por él. Una intensa política de ribetes políticos, feroz por momentos, mantuvo en el aire una atmósfera de confusión pública. La penumbra ha empezado a disiparse, pero en algunos aspectos todavía estamos allí.

El dato más positivo a la fecha es que la vacunación en curso a los adultos mayores (pronto de 65 años para arriba) ha empezado a reducir las cifras de los contagiados y los fallecidos. De otra parte, los millones de frasquitos contratados han empezado a llegar, para alivio de quienes incluso todavía no han alcanzado la vacuna.

Pero mientras tanto el virus mantiene una preocupante presencia. Tanto así que la lucha contra la pandemia finalmente se ha convertido en un tema central de la campaña electoral, y buena parte de las indispensables medidas de confinamiento siguen en pie. Esto vale para quienes ya están vacunados y para quienes todavía no lo están.

El posible impacto de nuevas cepas, el efecto de una población vuelta más displicente frente al peligro, las políticas que aplicará un nuevo gobierno, y el efecto residual entre quienes han pasado por un episodio de Covid-19 son todos fuente de inquietud frente a un horizonte que nadie se atreve a llamar una pospandemia.

Las propias vacunas, eficaces como son para evitar la muerte, aportan una cierta dosis de preocupación. ¿Cuánto tiempo va a durar su inmunización? ¿Qué cuidados hay que mantener y cuáles no? ¿Qué pasará en el contacto entre vacunados y no vacunados? Para algunas de estas preguntas no hay respuestas adelantadas.

Por lo pronto los especialistas no dicen que no estamos a las puertas de algo así como una gran fiesta Covid nacional, que la vacuna y los cuidados preventivos por el momento no son opciones alternativas, sino complementarias. Ahora tendremos dos opciones para defendernos en lugar de una sola.