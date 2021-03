¡Sagasti nos dejará morir a todos! ¡Cadena perpetua para Sagasti! #SagastiGenocida, son expresiones que fueron tendencia por estos días como parte de una campaña perversa y malintencionada que pretende engañar y desestabilizar. Campaña motivada por intereses políticos y a la que algunos inocentes se han sumado por desconocimiento y miedo.

Un debate absurdo y estéril. ¿Por qué? Es simple, NO existe -en este momento- posibilidad alguna de que privados puedan adquirir vacunas, no hay ninguna empresa en ningún país que lo haya o esté haciendo sin fallar en el intento, no se dejen engañar. Los laboratorios lo han dicho hasta el cansancio: las negociaciones son con los gobiernos por una razón de peso: la demanda los ha sobrepasado y no pueden, siquiera, con los contratos ya pactados.

Tampoco hay impedimento legal para que un privado compre vacunas, lo han aclarado los especialistas. Pero se trata de un bien escaso y en medio de una crisis sanitaria mundial prima el criterio técnico y científico para establecer un orden de vacunación con prioridad en los más vulnerables. ¿Un trabajador formal de 40 años debe tener prioridad sobre una persona vulnerable de 65 años o sobre un servidor público que está en primera línea? No, es inmoral y antitécnico.

La propia presidenta de la Confiep tuvo que admitir, tras una reunión en Palacio, que el sector privado no podrá comprar la vacuna hasta el año próximo, tal vez. Claro, lo reconoce después de contribuir a agitar las banderas de la extrema derecha con su cantaleta de “Sagasti nos quiere matar a todos”.

Creo posible y necesario que privados y Estado sumen esfuerzos, reconozco el apoyo de varias empresas donando plantas de oxígeno, equipo o material médico a hospitales. Cuando sea viable que los privados puedan adquirir vacunas, que lo hagan, que las pongan a disposición del Estado y apoyen con la logística para seguir -insisto- el orden de prioridades establecido.

Me pregunto ahora, ¿cesará con eso la campaña de #SagastiGenocida promovida por los ultraconservadores y algunos despistados? El uso político del miedo es una vieja estrategia que debería ser enfrentada por el Gobierno con una mejor comunicación. Y en eso, siempre falla.