Era lo que yo necesitaba para dejar de vivir con miedo. Ana Estrada sobre su sentencia para una muerte digna.

Si una persona se quiere matar, es libre. Te subes a un edificio y te tiras; pone su tina, se corta las venas, pone una buena música, pone agua caliente y ya está muerta. ¿Para qué busca que el Estado se entrometa en un tema tan privado? Rafael López Aliaga a propósito del caso de Ana Estrada.

Lo primero es tratar de entender a las personas que pasan por una situación así. Comprender es lo primero. Arzobispo Carlos Castillo sobre Ana Estrada.

El periodismo es tan salvaje por sacar de contexto una declaración de casi media hora sobre el tema, solo sacaron una partecita, eso no es periodismo, es sicariato mediático. Rafael López Aliaga sobre su opinión sobre la eutanasia.

Los medios buscan su chivo expiatorio ahí donde yo veo algo más ancho y profundo. Una manera de ser. Hugo Neira sobre el vacunagate.

Vizcarra es una persona sucia. En mi oficina, al día siguiente que yo asumí, encontraron un gallinazo ensangrentado, moribundo y quebrado de las piernas. Esos temas son de maldad de ese señor, no piensa él en Dios, sino en las brujerías. Manuel Merino.

Merino ha perdido el concepto del ridículo. Phillip Butters por lo anterior.

He escuchado que no vas a votar por mí esta vez, quizá eso pueda ayudarme. Keiko Fujimori a Jaime Bayly.

No queremos que el que tiene plata se vacune y el que no tiene, no. Francisco Sagasti.

Todo caviar es corrupto. Rafael López Aliaga.

El caso de Mazzetti y Astete ha chocado a todo el gabinete. Ricardo Cuenca.

La necesidad de proteger al equipo que dirige la respuesta contra la pandemia y su entorno cercano es técnica y racional. Exviceministro Luis Suárez.

Esta pandemia es como una maratón, estemos unidos. Gladys Tejeda.

Mano dura no significa una dictadura, es una democracia dura, que se haga respetar. Keiko Fujimori.

Rocío Sánchez y Sandra Castro no deberían ser investigadas, sino condecoradas. Gustavo Gorriti.

Yo sí voy a deportar a los delincuentes venezolanos. Rafael López Aliaga.

Seamos claros, él es demagogo. Marco Arana sobre Lescano.

