Sigue la zozobra

“Una semana más de zozobra”, me escribe un amigo tras la aprobación del proceso de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra. “Es pura extorsión para cambiar reglas electorales, que todos puedan postular y que no se sancione el financiamiento privado. El cuento de que no tolerarán indicios de corrupción no se lo cree nadie”, dice el sociólogo Juan Luis Dammert. Coincido. Es difícil creer que lo que preocupa a este Congreso sea la corrupción, cuando quien encabeza la investigación está acusado (y blindado por el propio parlamento) por la misma causa.

A este parlamento no le entran balas, baila al son de sus propios apetitos personales, políticos y económicos. Buscan salvar sus pellejos de las causas judiciales que muchos de ellos mismos enfrentan. Desde hace dos semanas algunos troles anónimos (y otros que se portan como tales) esparcen el rumor de la existencia de audios y videos que serían la “evidencia” irrefutable de la corrupción del mandatario. En los últimos dos fines de semana hemos esperado en vano que se propalen para saber si son reales y contundentes.

Que el congreso deje para el lunes siguiente el debate y votación de la vacancia no es casual, sería más bien una jugada para dar tiempo a que esas “pruebas” salgan a la luz y así ganar los votos que necesitan para vacar a Vizcarra. Me pregunto entonces, si esas pruebas existen y son concluyentes, ¿por qué el misterio? ¿Por qué no las muestra el mismo congreso como lo hizo con los audios del entorno del presidente? ¿Será que buscan que sea un medio de comunicación el que lo haga para que no los acusen de armar un show? O peor aún, que no los acusen de conspiradores si les vuelve a salir el tiro por la culata.

Creo, como muchos, que sobre el presidente recaen acusaciones serias y debe ser investigado. Pero la vacancia en base a denuncias periodísticas o dichos de aspirantes a colaboradores eficaces sería un pésimo precedente. El 78% de la opinión pública, según las encuestas, considera que Vizcarra debe terminar su mandato y responder la justicia apenas esto ocurra. Pero el congreso no escucha estas razones. Y las suyas ya las conocemos.