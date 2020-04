Ser policía en épocas de pandemia

Después de varios días sin ver a su familia regresó a casa. Cuando estaba sentado a la mesa a punto de desayunar, su esposa notó sus ojos enrojecidos, casi al borde de las lágrimas. Ella preguntó ¿qué pasa? Él la miró y dijo: Tengo miedo. ¿Miedo a qué?, dice su esposa. Y él contesta: A contagiarlos. No es una historia inventada, él es mi cuñado y es policía.

Ese día durmió durante horas. No le he preguntado, pero estoy segura que lleva en el cuerpo una carga pesada. Mi hermana me contó que se siente agotado física y emocionalmente. Pero no es el único asustado, en realidad todos lo estamos. Mi madre rompió en llanto cuando escuchó en las noticias que más de 200 policías se han contagiado. Yo no pegué el ojo el día que leí sobre la penosa situación del Hospital de Policía, una historia ya conocida para mí. Lo viví cuando mi padre enfermó gravemente hace varios años. Nada ha cambiado.

Y mientras esto ocurre en mi entorno más íntimo, voy conociendo relatos similares. Historias según las cuales no es tan cierto que tengan toda la seguridad y protección que necesitan, aunque así lo aseguran los altos mandos. Con orden de inamovilidad duermen en las comisarías en habitaciones hacinadas, expuestos. Sumado al hecho de perseguir y detener a cuanto irresponsable incumple la cuarentena, aumentando el riesgo de contagio.

Y mientras algunos callan por miedo, porque ya un compañero fue suspendido por atreverse a pedir ayuda, un general con serias evidencias de corrupción es reasignado a otro cómodo puesto en la policía. El mundo al revés.