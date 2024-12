Toyota GAZOO Racing estará presente en el Tokyo Auto Salon 2025

TOYOTA GAZOO Racing (TGR) anunció sus planes para el Tokyo Auto Salon 2025*, que se llevará a cabo en Makuhari Messe (en la ciudad de Chiba, Japón) durante tres días, del 10 al 12 de enero de 2025. El Chairman Akio Toyoda, también conocido como Master Driver Morizo, participará en una conferencia de prensa programada para comenzar a las 9:30 A.M. del 10 de enero (horario de japón), bajo el tema principal de "Fabricando autos en Nürburgring", el lugar que marcó el punto de partida de TGR y Morizo.

En esta ocasión, TGR se presentará junto con Daihatsu Motor Co., Ltd. en el North Hall de Makuhari Messe. El stand de TGR incluirá la exhibición "LAND CRUISER BASE", que promueve la diversión de personalizar el Toyota Land Cruiser, anteriormente mostrada de manera independiente por Toyota Auto Body Co., Ltd. Esta colaboración entre miembros del Grupo Toyota tiene como objetivo de potenciar la emoción en el Tokyo Auto Salon 2025.

Durante los tres días del evento, TGR planea llevar a cabo sesiones de conversación con diversas personalidades, así como demostraciones de vehículos al aire libre. Información detallada sobre los vehículos exhibidos, las sesiones de conversación, las demostraciones y más se encuentran disponibles en el siguiente sitio web especial: https://toyotagazooracing.com/eventexhibition/tokyoautosalon/

La exhibición de TGR contará con vehículos relacionados con la participación en Nürburgring, conocido como el circuito de carretera más difícil del mundo y el punto de partida de TGR y Morizo. En 2007, Morizo y el entonces piloto maestro de Toyota, Hiromu Naruse, compitieron en la carrera de resistencia 24 Horas de Nürburgring por primera vez, basados en su creencia compartida de que "las carreras son los mejores lugares para transmitir habilidades y desarrollar recursos humanos". En un equipo del estilo "hágalo usted mismo", los empleados de Toyota actuaron como conductores e ingenieros, y el vehículo en el que compitieron fue un Toyota Altezza usado y modificado. Representando el inicio de la filosofía de TGR de fabricar autos inspirados en el automovilismo, la exhibición incluirá, entre otros, el TOYOTA ALTEZZA #109 (2007 NÜR 24h) utilizado por el primer equipo y el TOYOTA SUPRA (auto de entrenamiento en Nürburgring) que Morizo usó para entrenar en esa época.

Sesiones de conversación y demostraciones al aire libre

Las sesiones de conversación, bajo el tema "Desafiando a Nürburgring", contarán con Morizo y pilotos de TGR activos en Japón y en el extranjero, además de diversos programas en los que pilotos profesionales, pilotos evaluadores e ingenieros hablarán sobre el pasado y el futuro. Asimismo, Morizo, el director del equipo TOYOTA GAZOO Racing-World Rally Team (TGR-WRT), Jari-Matti Latvala; el subdirector del equipo, Juha Kankkunen; y el piloto Norihiko Katsuta realizarán demostraciones al aire libre con autos de rally y un modelo conceptual. Los detalles sobre las fechas, horarios y contenidos se publicarán en el sitio web especial mencionado anteriormente a medida que estén disponibles.