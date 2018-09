Spotify: conoce las listas de canciones que puedes disfrutar en el Gimnasio

No cabe duda que, Spotify se ha convertido en una plataforma de música más popular en la actualidad, y es que el servidor cuenta con 35 millones de canciones aproximados. Además, los usuarios pueden gozar de sus temas favoritos en cualquier dispositivo.

Cada persona cuenta con canciones personalizadas a sus gustos, sin embargo, no todos los temas van acordes a la hora de hace ejercicios en el gimnasio, ya que algunos temas no presentar una buena motivación para cada ejercicio.

A continuación, te presentamos algunas playlists de Spotify que puedes gozar en el gimnasio.

Hiit High Intensity

Esta lista de Spotify son para las personas que practican ejercicio HIIT para quemar grasa, por lo que contiene canciones rápidas y populares. Incluyen temas de Imagine Dragons, Ellie Goulding, Fifth Harmony, Calvin Harris, Fall Out Boy, Mark Ronson, Jessie J, entre otros. Dura 4 horas.

Indie Workout

Dura 16 hora y es únicamente para los amantes de lndie; cuenta con 254 canciones de los artistas como CHVRCHES, Passion Pit, Young the Giant, The White Stripes, The Killers, Foster The People, Beck y más.

Workout Twerkout

Con dos horas de reproducción y 32 canciones, esta lista hará mover el cuerpo, ya que cuenta con ritmos urbanos, y en su mayoría son hip hop y pop, con artistas como Usher, Ciara, Destiny's Child, etc.

NTC: Gym Strong de Nike Women

Este es un playlist exclusivo solo para mujeres que se ejercitan día a día. Cuenta con 31 canciones y son ideales para escuchar dos en el gimnasio durante dos horas.

Latin Dance

Si eres de las personas que gozan de la música latina, entonces esta es tu lista. Spotify tiene un playlist de cinco horas de duración y cuenta con artistas latinos como Daddy Yankee, Shakira, Pitbull, Don Omar, Ricky Martin, El Dusty, Marc Anthony, entre otros.