Grupo de 3 niños sufrió el salvaje ataque de más de 15 perros cuando estaban de vacaciones

Tres niños oriundos de Gran Bretaña, de entre 9 y 11 años de edad, que estaban de vacaciones en Grecia, fueron víctimas del ataque masivo de unos 15 perros cuando se encontraban caminando rumbo al volcán Sousaki, en Atenas.

El hecho ocurrió el pasado 13 de agosto, cuando los pequeños —dos de ellos de 9 años y uno de 11— permanecían acompañados del padre de uno de ellos, el cual también fue agredido por la jauría.

Asimismo, el hombre, de 52 años, declaró al diario británico Daily Mail que su menor hijo y sus sobrinos fueron salvajemente atacados por más de una docena de canes de la raza crestado rodesiano, conocidos como ‘cazadores de leones africanos’.

“Habíamos caminado alrededor de un kilómetro en la ruta turística antes de que los perros se nos acercaran. Mi primera reacción fue poner mi cuerpo entre los perros y los niños”, expresó el sujeto al medio citado, confesando además que se enfrentó al mayor miedo de su vida cuando observó cómo los cánidos los rodeaban con mucha ferocidad.

Cuando se dio la agresión, el tipo contó que usó su mochila y las botellas de agua que tenía dentro como escudo, “los perros me mordieron el brazo con tanta fuerza que se me salió”. “Luego me tiraron al suelo y empezaron a morder. Pensé que iba a morir”, narró.

Acto seguido, los agresivos animales atacaron a dos de los infantes, resultando heridos, mientras que el tercero llegó a escaparse. El suceso generó que el hombre sacara fuerzas y, tras levantarse, logró conseguir espantar a los canes. Sin embargo, tuvo heridas de gravedad en su brazo izquierdo, por lo que tuvo que ser sometido a una cirugía cuando llegó a un centro médico de la zona.

Finalmente, familiares han denunciado el hecho con la Policía local, los cuales informaron que los animales habían sido vistos desde noviembre de 2021 y las autoridades encargadas aún no hacen nada para cambiar la situación.