Fiscalía de Nueva York concluye que Andrew Cuomo acosó sexualmente a varias mujeres

"Tengo 63 años. He vivido toda mi vida adulta en público. Ese no soy yo, ese nunca he sido yo", contestó Andrew Cuomo. Foto: EFE

“Nunca toqué a ninguna mujer de manera inapropiada”, afirmó, por su parte, Andrew Cuomo. De acuerdo a la Fiscalía, el gobernador violó la ley federal y estatal.

Publicidad