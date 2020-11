Gobierno de Argentina comprará 25 millones de dosis de la vacuna rusa contra la COVID-19

Argentina confirmó este lunes de 2 de noviembre que adquirirá 25 millones de dosis de la vacuna rusa contra el nuevo coronavirus, Sputnik V. En diálogo con la agencia de noticias Sputnik News, el presidente argentino, Alberto Fernández, adelantó que el primer lote llegará a la nación en diciembre y el resto en los primeros días de enero.

La semana pasada, la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, viajó de forma secreta a Rusia para informarse sobre la vacuna Sputnik V, patentada en ese país a mediados de agosto pasado.

Desde la Casa Rosada reconocieron que esa visita era para comenzar los trámites de compra y que de la Cancillería rusa contactó a Argentina para saber si estaba interesada en contar con las dosis: “Los resultados fueron muy buenos porque el nivel de desarrollo es muy avanzado. Por lo que nos dicen están culminando la fase tres”.

Según detalló el Ejecutivo, a partir de ahora cada paso que se da con la Sputnik V se le reportará al país, precisamente a la Administración Nacional de Medicamentos (Anmat), además de la autoridad de aplicación rusa y a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Con respecto al precio, todavía se está debatiendo, pero la administración de Fernández aclaró que “está en el promedio de lo que proponen otras vacunas del mundo”.

Al ser consultado por la agencia Sputnik sobre si él también se aplicará la vacuna, el mandatario respondió “por supuesto”. Y agregó: “Tengo dos muestras que me mandaron de Rusia al comienzo de la discusión (para la adquisición), pero no me parece justo que yo me vacune y otros argentinos no puedan vacunarse, más allá de que yo sé la responsabilidad que tengo”.

El propósito del Gobierno es obtener las dosis lo antes posible para evitar que en Argentina suceda un rebrote de contagios luego del verano, como ocurre actualmente en algunas regiones de Europa.

Después de que se conociera la noticia, Kirill Dmitriev, director ejecutivo del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), que financia el proyecto, aseguró: “La vacuna Sputnik V para Argentina será producida por nuestros socios en India, Corea y China”.

La vacuna rusa Sputnik V fue desarrollada por el Centro de investigaciones epidemiológicas y microbiología Gamaleya y se encuentra en la fase 3 de los ensayos clínicos.