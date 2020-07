Chile: mandan a prisión preventiva a un pastor tras abusar por años de su hija adoptiva

En Chile, un pastor evangélico fue sentenciado a prisión preventiva tras cometer el delito de abuso sexual reiterado y consumado contra su propia hija que adoptó.

Según informó el portal Agencia Uno, la agresión sexual comenzó cuando la víctima tenía cinco años hasta que cumplió los 25.

El citado medio señaló que la agraviada hizo la denuncia en julio del 2019 contra el religioso y el fiscal del caso, Eduardo Pontigo, realizó la acusación contra el hombre.

Durante la audiencia la mujer, quien actualmente tiene 30 años, expresó que, en el día de su boda, hace tres años, el pastor le mencionó que no era su padre biológico, por lo que realizó el proceso para cambiar su apellido.

Incluso, el fiscal Pontigo presentó otras denuncias de víctimas contra el religioso y solicitaron la prisión preventiva al Juzgado de Garantía de Talagante.

Cuando tenía 12 años, un sacerdote abusó de él y lo chantajeaba con dinero para su familia

Alejandro Rojas tenía 12 años y era acólito de la Parroquia de Santa Catalina Labouret, al sur de Bogotá, Colombia, cuando el padre Héctor Manuel Quitero Galvis abusó sexualmente de él. Han pasado 20 años y la víctima ha decidido denunciar este aberrante hecho ante la Fiscalía General de la Nación y el Tribunal Eclesiástico de la Iglesia católica.

En declaraciones para un programa de la emisora W Radio Rojas, contó detalles de la pesadilla que vivió cuando era un adolescente: “ingresé a la parroquia y el sacerdote me decía que le diera besos en la boca, comenzaron los tocamientos cuando tenía 12 años. Cuando iba a cumplir 13, me accedió carnalmente”.

“Él me decía que no le dijera a nadie y era muy importante en mi familia porque él nos ayudaba económicamente, eso me impidió denunciarlo”, añadió.

La víctima denunció, además, que la Fiscalía de Colombia aún no ha procedido como corresponde, por lo que demandó mayor celeridad en la investigación del caso.