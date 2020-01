Vendió droga, mataron a su nieta y dispararon a su hijo por guerra de territorio [FOTOS]

Alejandra Maricel Ponce es una mujer cuya familia está marcada por el narcotráfico. En el 2008, su nieta falleció en un atentado cuando se encontraba recostada en el sofá de su vivienda ubicada en la zona norte de Rosario, Argentina.

Una mujer que vivía cerca de su casa envió a un sicario quien a bordo de una moto y con pistola en mano comenzó una ráfaga de disparos. Un proyectil impactó en la cara de su pequeña Maite de cinco años que murió en el hospital.

La razón del atentado fue una disputa de terrenos para la venta de drogas. Alejandra contó al medio Clarín que se inició en el ilícito negocio luego que su esposo fuera recluido en prisión. Según dijo, lo hizo por cuatro meses, pero después quiso alejarse del ambiente.

Dos años después del atentado, Ponce quiere que se haga justicia por la muerte de su nieta, por lo que intentó reactivar la causa y denunció a la mujer que mando a asesinarla.

Entregó toda la información a la Fiscalía, pero una hora después fue amenazada nuevamente. El lunes en la tarde, un individuo a bordo de una moto disparó contra su propiedad y luego huyó del lugar.

La bala ingresó a su casa debido que la puerta estaba abierta, pero afortunadamente el proyectil solo le rozó el brazo a su hijo de cinco años. A pesar del nuevo ataque, Alejandra aseguró que continuará en su lucha por la justicia en memoria de su nieta.

“En su momento me hice cargo y estoy súper arrepentida de todo lo que pasó, me siento culpable. Pero ahora no tenemos nada que ver. No podemos vivir así”, aseveró.

Luego de haber atentado contra su vida, el sujeto encargado de los disparos fue asesinado. Sin embargo, la mujer afirma que las amenazas han continuado.

“Vinieron y me dijeron que me iban a quemar la casa. Tuve que ponerme a pelar cables y electrificar todas las puertas”, agregó la víctima.

Alejandra comenta que sus hijos y sus nietos ya están preparados para cualquier acto de violencia. “Los entrené para que no salgan de la pieza cuando yo les digo. Una de las nenas escuchó ruidos por la tormenta el otro día, le tapó la boca al hermano y lo arrastró abajo de la cama”, afirmó la madre.

Otra de las preocupaciones de Ponce es que su hijo mayor de 20 años que tiene problemas de adicción a las drogas aparezca muerto por cualquier calle debido que pasa hasta cinco días fuera de la casa.