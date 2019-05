Libertad de expresión en tiempos de Wikileaks

Julian Assange abrió a través de Wikileaks el filtrado masivo en tiempos digitales. Aunque ya hubiera habido otros filtrados previos, esta acción le ha valido una persecución judicial por parte del gobierno norteamericano con 17 imputaciones, desde la divulgación de información reservada hasta conspirar para obtener dicha información conjuntamente con Chelsea Manning.

El discurso clave del gobierno norteamericano es indicar que Assange no es periodista, buscando aplicarle las normativas de espionaje y que no pueda utilizar las excepciones de la primera enmienda relativas a la libertad de expresión, siendo entonces que le acusa no de “expresarse” sino de “divulgar información no destinada a ser publica”.

Aristoteles en La política decía: “Todos los ciudadanos deben ser jueces en todos, o por lo menos en casi todos los asuntos, en los más interesantes y más graves, como las cuentas del Estado y los negocios puramente políticos; y también en los convenios particulares (...)”. Ciertamente que en dicho enfoque lo que hizo Assange va en la línea de transparentar el Estado, pero ¿hasta que punto esta transparentización puede cuestionarse o imputarle un delito a quien lo hace? Si fuera un periodista en ejercicio de su función sin duda tendría una serie de protecciones, pero dichos periodistas ejercen la libertad de prensa basados en la libertad de expresión, por tanto, un ciudadano que realice lo mismo ¿estaría también protegido por la primera enmienda USA? El caso Assange está abriendo el debate sobre los límites de la libertad de expresión, ya no solo de acuerdo a la primera enmienda, sino a nivel de la declaración universal de derechos humanos y por ende la resolución de estas imputaciones impactará sobre todos en el planeta.❖