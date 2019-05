EE. UU. respalda a Israel y envía portaaviones y bombarderos en "mensaje" a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, brindó su "total" respaldo a Israel, luego de que el estado judío llevara a cabo una serie de bombardeos sobre la Franja de Gaza en represalia por el lanzamiento de cohetes palestinos.

"Una vez más, Israel enfrenta una serie de mortales ataques con cohetes por los grupos terroristas Hamás y Yihad Islámica. Apoyamos a Israel 100% en la defensa de sus ciudadanos", tuiteó Donald Trump.

"A la gente de Gaza -estos actos terroristas contra Israel solamente les traerán miseria. ACABEN con la violencia y trabajen por la paz- ¡es posible!", siguió en otro mensaje en la red social.

