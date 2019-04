El destino del gatito que vivía junto a Julian Assange en la embajada de Ecuador [FOTOS]

Un pedido de extradición presentado por Estados Unidos decidió el final de la libertad de Julian Assange. El 19 de junio del 2012, el fundador de WikiLeaks acudió a la embajada de Ecuador, acusado de violar a una mujer y abusar de otra en Suecia, pero este jueves fue detenido por otra causa: Washington lo acusa de delitos informáticos. En ese contexto de inestabilidad, muchos se preguntan qué pasó con el pequeño felino que vivía con él.

La Policía de Reino Unido detuvo al fundador de WikiLeaks, luego de que Estados Unidos lo acusara de conspirar con la exanalista de inteligencia Chelsea Manning para filtrar cientos de miles de documentos secretos de la seguridad estadounidense.

Aquella fue considerada como una de las mayores filtraciones de información clasificada en toda la historia estadounidense.

El gato no se hallaba junto al hacker originario de Australia al momento de su detención en la embajada de Reino Unido. El animalito se halla a salvo porque había sido entregado el año pasado a sus familiares, según confirmó la activista Hanna Jonasson a finales del 2018.

In the same document in which Ecuador threatened to hand Assange over for arrest, Ecuador also threatened to put Assange's cat in the pound.

Insensed at the threat, he asked his lawyers to take his cat to safety. The cat is with Assange's family. They will be reunited in freedom. pic.twitter.com/W9FvDbvQgw