Sueño cumplido: hombre se gradúa como abogado a los 64 años

Con diploma en mano y una gran sonrisa, así luce Jesús Miranda, un padre de 6 hijos, quien tras 30 años de estudio interrumpido logró terminar su carrera de derecho. Tras obtener el título de licenciado, el hombre dijo sentirse contento, agradeció el apoyo incondicional de su familia y aseguró estar listo para trabajar.

Jesús explicó que empezó sus estudios en 1988 pero un problema de salud lo sacó de carrera y desde entonces se empeñó en regresar a la universidad. Tras batallar con su dolencia y luego de volver varias veces a su casa de estudios el padre de familia lo logró y dijo que hoy lo que más desea es que alguna empresa le brinde una oportunidad laboral.

"Tenía un hermano que ya no está en este mundo, él me decía mucho que estudiara, le habría agradado mucho verme este día; además, a mí también me gusta ayudar a la gente, por eso entré al Bufete Jurídico de la Universidad de Sonora (México), donde llega la gente que no puede pagar un abogado", contó Jesús mientras sostenía su diploma.

"Un maestro me dijo que no la iba hacer, pero creo que lo hizo para picarme el orgullo porque era sicólogo, porque en ese momento le puse más ganas; pero por problemas de salud, por mi enfermedad que se llama espondilitis anquilosante, que me pega por temporadas y son crisis que me llevan a andar en silla de ruedas, perdí semestres", agregó el -hoy- abogado.

Cabe mencionar que de la ceremonia de graduación de Miranda Rodríguez participó su esposa, dos hijas y cuatro hijos, quienes manifestaron sentirse muy orgullosos del ahora licenciado en Derecho. Finalmente, el hombre explicó que le gustaría trabajar en un despacho de abogados y aseguró sentirse capacitado para el puesto.